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السيسي يوجه باعتماد مشروعات للتعليم العالي بتكلفة 30 مليار جنيه

كتب:

شريف سليمان
06:04 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عكلرو طلعت، وزير الاتصالات، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المستشار بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعى، حيث ستتكلف حوالي 30 مليار جنيه، بما فيها إنشاء جامعات أهلية جديدة فى مختلف المحافظات.

 

 

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