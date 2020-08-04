الأولى منفردة أدبي: أهدي نجاحي للرئيس السيسي.. أب لكل طالب مصري

قالت الطالبة علا أحمد سعد، الأولى منفردة شعبة أدبي على مستوى الجمهورية، إنها لم تكن تتوقع نتيجتها وكانت تذاكر بمقدار 8 ساعات يوميا.

وحصلت ابنة محافظة القليوبية على مجموع 409 درجات، بنسبة 99.7%.

علا: أزمة كورونا كشفت "خدعة" الدروس الخصوصية.. الامتحان من كتاب المدرسة

وأضافت "علا" أنها خلال أزمة فيروس كورونا، كانت تذاكر عبر الإنترنت "أون لاين" وعن طريق كتاب المدرسة، مشيرة إلى أنها لم تحصل أي دروس خصوصية بعد توقف الدراسة بسبب الجائحة.

أضافت أن الدروس الخصوصية "خدعة" وأن أزمة كورونا جعلتها تعزف عنها، "ميزة كبيرة، أثبتت تجربتي العملية، الامتحان يأتي من كتاب المدرسة، وكنت أدعم ذلك بالمذاكرة أون لاين".

أشارت ابنة منطقة أتريب ببنها، إلى أن طموحها أن تلتحق بكلية الألسن لتستكمل مسيرة تفوقها، وتصبح عميدة للكلية التي تخرج فيها العديد من الشخصيات المؤثرة على المستوى المحلي والعالمي.

وقالت علا إن صاحب الفضل عليها هو والدها، الذي يعمل موظفا بشركة توشيبا العربي، مشيرة إلى أن والدتها كانت أحد أهم عناصر الدعم المعنوي وحافزا على التفوق.

توقعت النتيجة وحلمت بمكالمة الوزير

وحول معدل ساعات مذاكرتها، قالت إن المتوسط من 8 إلى 10 ساعات يوميا، متابعة: "عشقي للعلم كان منذ الطفولة، حيث كنت من أوائل الابتدائية والإعدادية ومختلف سنوات النقل". ولفتت إلى أنها كانت متوقعة أن تكون من ضمن أوائل الثانوية العامة، وحلمت بمكالمة الوزير وتهنئتى.

ووجهت علا أحمد سعد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته وتوجهاته نحو تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مضيفة "أهدي نجاحي للرئيس الذي هو أب لكل طالب مصري، وكذلك للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الجهود الجبارة التي يبذلها لتطوير التعليم ووضع بذرة لتطوير التعليم ورفع اسم مصر عاليا".

من جانبه قال أحمد سعد والد الطالبة علا، إن فرحته لا توصف بنجاح ابنته وتفوقها، مشيرا إلى أنها كللت تعبه بذلك التفوق، مطالبا إياها ببذل المزيد من الجهد لتصبح أستاذة جامعية وتحقق أملها بكلية الألسن التي كانت تتمنى الالتحاق بها منذ سنوات.

والدة علا: نجاحها تاج على رأسي

وأضاف الأب أنه علم بنتيجة ابنته أثناء عمله، ولم "تسعه الفرحة"، متابعا: "أحمد الله على هذه النعمة والفضل لله، ووالدتها التي تعبت معها خلال فترة المذاكرة".

من جانبها أطلقت نشوى عبد الحميد، والدة علا، الزغاريد ابتهاجا بنجاح ابنتها، "تاج على راسي وعلى راس كل الأمهات اللائي يكافحن من أجل أبنائهم ويسعين لرؤيتهم ناجحين".

وأضافت أنها ربة منزل ولديها 3 أولاد وتعيش من أجل إسعادهم، مشيرة إلى أن ابنتها لديها مواهب فنية وتحاول تنميتها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".