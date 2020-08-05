حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بمزاج متقلب بشكل دائم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم ألا تبالغ في عنادك واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.