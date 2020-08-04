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حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بالغموض، مما يجعله جذاب للجنس الآخر، كما أنه كتوم لا يبوح بأسراره بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تشعر بثقة وبسلام نفسي وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

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