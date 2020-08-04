حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الحوت بطيبة القلب والحنية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ولمراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات.. عطارد بمنزل الحب يدفعك لمراعاة مشاعر الطرف الآخر.. تحسن التصرف وترضى عن نفسك وتعيش في سلام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.