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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر مع الأصدقاء وقضاء وقت ممتع، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأن تعيش أوقاتا موفقة مليئة بالأحداث الحلوة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمدك بمشاعر حب وإذا كنت خاليا قد ترغب في دخول مغامرة أو قصة حب جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

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