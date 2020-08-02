عاجل.. انقطاع الكهرباء عن 16 منطقة وقرية بمدينة كوم أمبو

شهدت نحو 16قرية ومنطقة بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان، اليوم ،انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ نتيجة خروج مفاجى لمحول 25ميجاوات الموجود بمحطة كوم امبو للمحولات جهد 132ك.ف .أ التى ييتواجد بها 3محولات بقدرة 25 ميجاوات لكل محول، المسئولين عن تأمين التغذية الكهربائية لمركز كوم امبو وبعض المناطق التابعة له .

ورجحت مصادر للوطن أن الواقعة سببها الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، وهو ما أدى إلى قيام المسئولين إلى فصل لوحة رؤوف ولوحة شرق المدينة مما ادي لانقطاع التيار عن مناطق السبعين والاصلاح القبليه والمخبز الالي واللوكس والجامع القبلي والرمد الشرقي والكفور وحجازه وسبعه قبلي والعليقات والبصالي والبياره والرغامه شرق الضما والحريه والنجاجره وتم عمل تغذيات بديلة بنظام التناوب بين المغذيات حتي لحين الانتهاء من اصلاح المحول.

ووجه المواطنون بمناطق مدينة وقرى كوم امبو، استغاثتهم بالمسئولين بوزارة الكهرباء، ومحافظة اسوان، لسرعة تلاقى المشكلة، وإعادة توصيل التيار الكهربائي فى ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التى وصلت إلى زروتها حاليا باسوان، حيث أن انقطاع التيار الكهربائي ترتب عليه أيضاً انقطاع مياه الشرب بعدد كبير من هذه المناطق، نظرا لارتباط تشغيل محطات رفع المياه بالكهرباء

وطالب الأهالي بإقالة رئيس قطاع كهرباء كوم امبو بعد ان حملوه مسئولية ما حدث، وعدم مراعاة إلارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال هذه الايام والتى تصل لأكثر من 47 درجة مئوية

وعلمت ( الوطن) من مصادر مطلعة انه جارى اصلاح العطل من خلال التنسيق ايضا مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ممثلة فى قطاع كهرباء أسوان لتوفير التيار الكهربائي بشكل مؤقت لحين اصلاح العطل ، حيث من المتوقع الانتهاء من عملية الإصلاح خلال ساعات من الآن

واكدت المصادر، أنه بحسب المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أن انقطاع التيار عن مناطق"كوم امبو" ناتج عن خروج مفاجى لمحول 25 ميجاوات الموجود بمحطة كوم امبو للمحولات جهد 132 ك.ف .أ التى يوجد بها 3 محولات قدرة الواحد منها 25 ميجاوات والذين يقوموا بتأمين التغذية الكهربائية لمركز كوم امبو وبعض المناطق التابعة له .

لافتا إلى ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل جاهدة خلال الفترة الحالية إلى الانتهاء من تنفيذ محطة محولات رؤؤف جهد 66 بأسوان التى تنفذها شركة إجيماك والمرتقب انتهاء تنفيذها نهاية العام الجاري لتخفيف الحمل على محطة محولات كوم امبو ومجابهة تطور وزيادة الاحمال وذلك فى إطار خطة تحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على تأمين واستقرار التيار الكهربائي لكافة المناطق على مستوى الجمهورية .

وأكد أنه بإنتهاء تنفيذ المحطة الجديدة "ررؤف"سيتم استقرار وانتظام التيار فى مركز كوم امبو وكافة المناطق المجاورة له والقضاء نهائيا على مشاكل عدم انتظام واستقرار التيار الكهربائي.