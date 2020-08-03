الكهرباء توضح إرشادات للحفاظ على الأجهزة حال انقطاع التيار

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الإرشادات للمستهلكين، التي يجب اتباعها حال انقطاع التيار الكهربائي، لحماية الأجهزة من التعرض للمخاطر عند عودة التيار.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، إرشادات مرفق الكهرباء لحماية الأجهزة الكهربائية من التلف، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الكهرباء للحفاظ على الأجهزة حال انقطاع التيار

ـ يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتلفزيون منفصل عن أرضي باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية، مثل التكيف والثلاجة والديب فريزر.

ـ فصل جميع الأجهزة الكهربائية واللمبات المضاءة عند انقطاع التيار.

ـ ترك لمبة واحدة لتكون دليلا عند عودة التيار.

ـ تجنب فتح باب الثلاجة أو الديب فريز، لمنع فقد البرودة، مع العلم أن الثلاجة المملوءة تساعد على حفظ الغذاء بحالته لمدة تصل لـ 6 ساعات، والديب فريز المملوء يساعد على حفظ الغذاء بحالته لحوالي يومين.

ـ إعطاء مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل الأجهزة، لمدة 15 دقيقة على الأقل.

ـ التأكد من أن سخان المياه مملوءا قبل توصيل التيار.

وكان أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذى ينص علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

تنظم شئون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وقد أفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.