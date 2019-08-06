تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وفقا لبيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية انطلق، صباح الأربعاء الماضي، واستمر حتى أمس، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، قد أعلن أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 226 ألف طالب.