طارق شوقي: لولا مساندة الرئيس لعملية تطوير التعليم لما حدثت

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تغيير التعليم لم يكن ممكنًا لولا وجود رؤية للدولة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يحب أن يرى مصر عليه.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الدولة المصرية ترغب في تطوير التعليم، وهو ما يتضح في حديث الرئيس السيسي عن رغبته في وجود مجتمع مصري يتعلم ويبتكر، كما تحدث عن بناء الإنسان المصري وشخصيته وقيمه وأخلاقه.

وتابع: "لولا مساندة الرئيس وتشجيعه لنا وإنه قال لنا كملوا انتو ماشيين صح، لم يكن لهذا أن يستمر".