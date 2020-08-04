أبناء قرى الدقهلية يحصدون 3 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة

حصد أبناء قرى الدقهلية 3 مراكز بين أوائل الثانوية العامة في النتيجة التي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم.

وحصل الطالب رمضان نصحي فهمي يوسف، الطالب بمدرسة بلقاس الثانوية والمقيم "بقرية 37 " التابعة لمركز الستاموني، على المركز الأول مكرر شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 410 درجة.

وحقق الطالب محمد أحمد فوزي محمد صقر، بمدرسة سعد الدين الشريف الثانوية المشتركة بميت غمر على المركز الثالث مكرر شعبة علمي رياضة بمجموع 409.5 درجة.

وتساوي معه في المجموع الطالب أحمد السعيد محمد القعقاع رفاعي، بمدرسة الشهيد على علي السيد بالجمالية على المركز الثالث مكرر شعبة علمي رياضة بمجموع 409.5 درجة.