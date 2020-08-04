أوائل الثانوية العامة.. لماذا تفوق البنين على الفتيات بالشعبة العلمية؟

من بين 39 طالبا وطالبة مدرجة أسماؤهم في قائمة أوائل امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، تصدر البنين أوائل الشعبة العلمية للرياضة والعلوم، بينما تصدرت الفتيات أوائل الشعبة الأدبية بشكل ملحوظ هذا العام.

نسبة نجاح البنين الأوائل من شعبة الرياضيات منهم 11 من البنين و2 من الفتيات، ومن شعبة العلوم تفوق 7 بنين مقابل 5 فتيات، بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في المؤتمر، الذي عقده صباح اليوم لإعلان أسماء الأوائل في الثانوية العامة.

وفي الشعبة الأدبية، شملت 13 طالبا من الأوائل من بينهم 3 بنين فقط و11 فتاة لتتصدر الفتيات بذلك قائمة أوائل الشعبة الأدبي، موزعين على مستوى الجمهورية.

فضل: الفتيات يميلن إلى الخيال والسرد والقراءة

تفوق البنين في الشعبة العلمية بشقيها "العلوم والرياضة" على الفتيات، وتفوق الفتيات في الشعبة الأدبية على البنين في قائمة أوائل الثانوية العامة، فسرته الدكتورة مايسة فضل أستاذ علم النفس التربوي، في بداية حديثها لـ"الوطن" بأن دراسات وأبحاث علم النفس، أكدت ميل الذكور للمواد العلمية والقرارت العملية بشكل أكبر عن النساء أو الفتيات اللاتي يميلن إلى التخيل والسرد الأقرب للمواد الأدبية.

وأشارت فضل إلى أن لكل قاعدة شواذ، كثيرا ما تحقق الفتيات تفوق في المجالات العلمية والعكس، كثيرا ما يحقق الشباب تفوق في الكليات الأدبية، والأمر ليس ثابتا ولكن الصفة الغالبة أن عقليات الذكور لا تميل إلى الحفظ أو السرد.