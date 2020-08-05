حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج من برج لآخر وفق عالم الفلك، ويحرص عدد كبير على متابعة حظ البرج الخاص بهم يوميًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالحذر وعدم الإعلان عن خططك ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للدراسة والتأمل ولإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال أو مشاريع وقد يقف بجانبك المخلصون وتشعر بالامتنان لهم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تشعر بالارتياح ويدعمك الأصدقاء ويحيط بك الأحباء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم ألا تبالغ في عنادك واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك ذلك مشاعر إيجابية وطاقة ونشاطا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك ازدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا أخاذا وتتمتع بالطاقة واليقظة ويساعدك ذلك على توطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولردود أفعالك.. مواجهة القمر قد تصيبك بالتشوش الذهني.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم على تنظيم جهودك وأولوياتك ويمنحك طاقة وحيوية وسيعود عليك ذلك بالنفع.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يمنحانك قدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم يغمرك الفلك بكل الخير ويدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتستعيد تفاؤلك.. تخيم عليك الرومانسية وقد يمدك القمر بعواطف جياشة تساعدك على الإصلاح.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزلك الرابع.. لا تستسلم للقلق وهدئ من روعك لتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتعنت والرغبة في فرض آرائك وينصحك الفلك أن تسترخي ولا تدع الروح التشاؤمية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تنظيم أفكارك ويمنحك سرعة بديهة ويقظة وقدرة كبيرة على الإقناع والتفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تكون أكثر اقترابا ممن حولك وممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشتتا بعض الشيء، وعليك أن تراجع خطواتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم اعتنِ بأقوالك وحافظ على مشاعر من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كاريزما تستغلها لتحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطاؤك لا ينتهي وتبدو مستعدا للتعاون وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.