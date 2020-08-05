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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد يحب القيادة والسيطرة على الأمور من حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك ازدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا أخاذا وتتمتع بالطاقة واليقظة ويساعدك ذلك على توطيد علاقاتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس

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