حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء قائد ماهر وحريص بكل أمور حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولردود أفعالك.. مواجهة القمر قد تصيبك بالتشوش الذهني.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.