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شيخ الأزهر ينعى ضحايا انفجار بيروت ويدعو للبنان بالاستقرار

كتب:

عبدالوهاب عيسي
07:58 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

نعى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضحايا انفجاري بيروت، من خلال تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، قال فيها: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين".

وأضاف عبر حسابه على "فيس بوك": "ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان".

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