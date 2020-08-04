محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اتصالا هاتفيا بأوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، لتهنئتهم بالتفوق، مثنيا على الجهد الذي بذله أولياء الأمور ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته بحصول القاهرة على 12 مركزًا من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح فى حياتهم الجامعية والعملية.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتي تكللت بهذا النجاح رغم الظروف الصعبة التي مرت بهذا العام الدراسي.

كانت القاهرة حصلت على 12 مركزًا بين أوائل الجمهورية في 9 إدارات تعليمية حيث حصدت إدارة البساتين ودار السلام مركزين وإدارة النزهة مركزين وشرق مدينة نصر مركزين وإدارات الساحل والوايلي ومصر الجديدة وحلوان والخليفة والمقطم والقاهرة الجديدة مركزًا واحدًا لكل منهم.