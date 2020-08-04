"الخارجية" تعلن استعدادت البعثات الدبلوماسية لانتخابات الشيوخ

اتصالا بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 يومي 9 و10 أغسطس، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ.

ونسقت وزارة الخارجية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر فيديو تعريفي بالخطوات التي حددتها الهيئة الوطنية لتصويت المصريين في الخارج على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لبعثاتنا في الخارج، بداية بالتسجيل على الموقع الرسمى للهيئة، خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية في مختلف الدول إلى بعثاتنا الدبلوماسية.

وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات، نسقت البعثات في الخارج مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد؛ لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي كل الخطابات عبر البريد حتى يوم 12 أغسطس، بما يتناسب والتوقيات التي حددتها الهيئة وفقا للجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ.

كما شكلت البعثات في الخارج اللجان الفرعية في الخارج في 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة، كما جرى موافاتهم بالقواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين المقيمين خارج مصر في مجلس الشيوخ 2020.

وتشكلت غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية في الخارج والتعامل مع أي صعوبات أو مشكلات تواجه البعثات ونقل أي شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.

جاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تصويت المصريين فى الخارج من خلال البريد السريع لمنع حدوث تجمعات حفاظا على المصريين فى الخارج، سواء مقيمين أو أعضاء البعثات الدبلوماسية، وبما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على حق المصريين المقيمين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية.