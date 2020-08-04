مع اقتراب موعدها.. حملات حزبية لحشد الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ

مع اقتراب موعد مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، بدأت الأحزاب في إطلاق فعاليات حملات توعية على مستوى الجمهورية لحشد الناخبين للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية من خلال تعريفهم بمهام المجلس في المنظومة التشريعية المقبلة.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يبدأ الصمت الانتخابي يوم 8 أغسطس الجاري، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، وللمصريين في الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

وتقول النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب بدأ جولات مكثفة داخل الدوائر الانتخابية لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات وتشكيل غرف عمليات في مختلف المحافظات وتسكين مناديب الحزب في اللجان الانتخابية.

وتضيف ثابت لـ"الوطن"، أن جولات الحزب تضمنت زيارات للمستشفيات لتعريف العاملين بها بمهام مجلس الشيوخ وأهميته في الحياة السياسية بهدف زيادة معدلات الحشد في العملية الانتخابية للخروج بمشهد انتخابي يليق بمصر أمام العالم.

وتشير إلى أن جولات الحزب تشمل حث ذوي القدرات الخاصة على الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وكذلك لقاءات مع السيدات أعضاء نقابات العاملين في شركات قطاع الأعمال العام لحثهن على زيادة معدلات الحشد في العملية الانتخابية.

وتوضح ثابت أن الحزب خلال أيام الانتخابات سيعمل على التسهيل من عملية انتقال الناخبين إلى اللجان الانتخابية وإزالة أي عقبات تواجههم خلال هذه الانتخابات، مطالبة الجميع بضرورة التكاتف خلف الوطن في هذه المرحلة لمواجهة التحديات وبناء الدولة الوطنية الحديثة.

وفي ذات السياق، يقول محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية، إن الحزب أطلق حملة "مصر مستنية تسمع صوتك" لحث المواطنين على الذهاب لصناديق الاقتراع أيام الانتخابات واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ بكل حرية وشفافية.

ويشير عزمي إلى أن هذه الحملة لا تستهدف دعم مرشحين بعينهم في الانتخابات، ولكنها تهدف بشكل رئيسي لحشد الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال توعيتهم بحقهم الدستوري للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.

ويرى أن البناء السياسي والاقتصادي وامتلاك حرية القرار يبدأ من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً أن كثافة مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات تدفع عجلة التنمية السياسية للأمام وتهزم دعاة الفوضي والتخريب والمتربصين بالوطن.

وبدورها، تقول الدكتورة منى مكرم عبيد، المستشار السياسي لرئيس حزب الوفد، إن حملة الحزب تهدف لقاء الناخبين لتوعيتهم بضرورة المشاركة في الانتخابات والنزول يوم عملية الاقتراع وتوضيح مهام مجلس الشيوخ وطريقة التصويت في الانتخابات.

وتضيف عبيد أن حملة الحزب تضمن لقاءات مع المرأة لتحفيزها على المشاركة في العملية الانتخابية، وخاصة أنها كتلة تصويتية كبيرة لا يستهان بها في أى استحقاق دستورى.

وتشير إلى أن المكاسب السياسية التي حققتها المرأة خلال عهد الرئيس السيسي تعد حافزاً لتعزيز دورها في المجتمع وعليها استكماله بالمشاركة في رسم مستقبل أفضل لأبنائها والنزول للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.