بطاقات تصويت المصريين بالخارج بموقع "الوطنية للانتخابات" يومي الاقتراع

ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ بطاقات الاقتراع لجميع الدوائر بنظام الفردي والقوائم، ستتاح للمصريين في الخارج عبر الموقع الإلكتروني والرسمي للهيئة، خلال يومي الانتخاب في الخارج، مع مراعاة التوقيت في كل دولة.

وأوضحت الهيئة: "يحصل على البطاقات من سبق له تسجيل بياناته، وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة، ويقوم بطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي، مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم".

وتابعت الهيئة أنّ الناخب يضع بطاقتي الاقتراع داخل مظروف ويغلقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج، ويضعه مرفقا به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي ووثقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت متضمنا كامل البيانات وممهورا بتوقيع الناخب شخصيا، داخل ظرف يكفي المستندات ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل.