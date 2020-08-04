عمرو عكاشة مرشح مستقبل وطن: مجلس الشيوخ ليس للوجاهة.. ومهمته ستركز على توسيع قواعد الديمقراطية

أكد عمرو عكاشة مرشح حزب مستقبل وطن الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، ان المجلس بعيد تماما عن كونه شكلا من أشكال الوجاهة، وانه ليس شيئا مستحدثا أو غريبا على مصر، علاوة على أن التوجه العام للدولة المصرية في هذا الوقت هو التحدي والسباق مع الزمن لتحقيق إنجازات ترضي طموح الناس وآمالهم، ومجلس الشيوخ سيكون عليه الدور الأكبر في تحقيق ذلك بما خوّله له الدستور والقانون.

وأضاف عكاشة خلال لقاءاته مع المواطنين أن كلمة نائب الخدمات ليست مصطلح يؤخذ على أي نائب قديما أو حديثا لأنه مصطلح شعبي أطلقه الناس كنوع من الدعاية لهذا المرشح أو غيره، مؤكدا انها ثقافة شعبية وليست معيارا للنائب رغم أنه مؤشر إيجابي للنائب الذي وصفه دائرته بذلك، موضحا أنه مع تعطيل المحليات في السنوات الأخيرة صار المجتمع يرى في نائبه أنه من الواجب عليه إنجاز كل الخدمات والعمل على حل المشاكل المختلفة ومعظمها يرجع رقابيا إلى المحليات وإن لم يفعل سيكون في نظرهم لا يصلح.

وأكد المرشح الفردي أنه مع انتخاب مجلس الشيوخ، وبعده مجلس النواب، وانتخابات المحليات مرة أخرى سيقوم كل ممثلي هذه المؤسسات بدوره، فسيكون البرلمان بغرفتيه للتشريع والرقابة والمحليات للنهوض بالمجتمع، وتحسين مستوى معيشة الفرد.

ولفت عكاشة الى أن مجلس الشيوخ سيكون لديه مهمة توسيع قواعد الديمقراطية من خلال عدة خطوات وأطر واضحة أولها وأهمها الحفاظ على الهوية المصرية وكذلك عدة قواعد كعملية الإصلاح المؤسسي وضمان حقوق الإنسان وعمليات إنشاء تقصي الحقائق والمساءلة القضائية وغير ذلك من الأمور التي ستتضح تباعا، كما سيتم تحديد آليات إقرار الخطط التنموية للدولة، بناء على التحديات التي تواجه الدولة والموارد المتاحة والأهداف التنموية وغير ذلك من الآليات التي ستتضح خلال الأسابيع الأولى للمجلس