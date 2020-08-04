بعد إعلان النتيجة.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة 2020 صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 4 أغسطس.

ويستعد طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة، لتسجيل الرغبات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، عند فتح باب التسجيل، وحدد الموقع إرشادات للطلاب عند استخدام موقع التنسيق لتسجيل الرغبات كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب.

- يجب التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

- تعرض على الشاشة قائمة رغباتك، ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق، وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا، ويمكن طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيجري إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.

- فى حالة رغبتك في طباعة رغباتك، اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.