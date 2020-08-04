عبدالعال في برقية مواساة لرئيس النواب اللبناني: انفجار بيروت مصاب جلل

أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساء اليوم، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، جاء فيها:

"لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس بها بلدكم الشقيق".

وتابع: "إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي نتجت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق".

وأضاف: "وإننا إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل ويتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين".