"الوطن" داخل منزل أكبر طلاب الثانوية العامة: نفسي أدخل كلية الحقوق

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي، كان محمد علي عبدالمعطي، 55 عامًا، أحد الطلاب الذين حالفهم الحظ في اجتياز الامتحانات هذا العام، حيث حصل على نتيجة 63٪، ليتمكن من تحقيق حلم طال انتظاره لعقود طال أمدها.

البداية منذ 4 أعوام حينما رأى "عبدالمعطي" أنه لابد له من إكمال تعليمه حتى يستطيع الالتحاق بكلية الحقوق، ويحقق بذلك حلم الطفولة.

داخل شقته بمنطقة المريوطية فيصل، بشارع النصر، يقطن الرجل الخمسيني مع زوجته وأبنائه الثلاثة، وعلى الرغم من أنه يعاني العديد من الأمراض والتي كان يمكن لها أن تتمكن منه وتقعده، إلا أن إرادته القوية قهرت جراحة القلب المفتوح الذي أجراها منذ عامين.

في الغرفة التي كان يذاكر فيها الطالب الأكبر سنًا، يجلس بين كتبه ومكتبه الخشبي حيث اعتاد عليه منذ بداية الدراسة، أدوات دراسية وأقلام وكتب مبعثره في جنبات الغرفة، وبجوارها كميات كبيره من الأدوية: "المكتب بحط عليه كتبي، لكن أنا بذاكر على السرير، لأني كنت مجبس رجلي وفكيتها قبل الامتحانات بيوم، لدرجة إني كنت بروح اللجنة بشبشب".

ورغم تلك المعوقات قرر أن يكمل مسيرته التعليمية دون الاعتماد على الدروس الخصوصية: "أنا الطالب الوحيد في مصر اللي مكلفش أهله جنيه"، قالها "عبدالمعطي" وهو يبتسم بعد أن أحس بأنه حقق مراده:" كان نفسي أجيب مجموع أكبر من كده، لكن الحمدلله أنا راضي أكيد".

ويتمنى "عبدالمعطي" مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "حلم عمري أقابله، لأن بشوف فيه الأمل في بكره، وهو من ضمن الأسباب اللي شجعتني على التعليم، وبحلم أعمل ماجستير لو في العمر باقية".