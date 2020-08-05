بالصور.. حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات من الهرم والطالبية

شنت أجهزة حي الطالبية برئاسة المهندس طه عبدالصادق، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق مع اللواء أيمن عقل مدير مرافق الجيزة، والعقيد أحمد دسوقي رئيس مكتب شرطة مرافق الطالبية، والقوة المرافقة، حملة مكبرة مسائية لمواجهة الإشغالات والمباني المخالفة.

وقال رئيس الحي، إن أعمال الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات من شوارع عز الدين عمر من الهرم حتى ترسا ومن شارع المحولات من ترسا حتى العروبة، وشارع العريش من شارع الهرم حتى شارع فيصل، لافتا إلى أنه تم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد على استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع إدارتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار "عبدالصادق"، إلى أن الحملات التي شنها الحي شارك فيها محمد عبدالحكيم ومحمود منصور نائبا رئيس الحي، ومعتز مسعود مدير الإشغالات ومصطفي الوزير مشرف عام الحي، وإدارتي رخص المحلات والبيئة.