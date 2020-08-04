حملة لرفع السيارات المتروكة والمتهالكة بالعمرانية

أكد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية بمحافظة الجيزة، استمرار رفع كفاءة المحاور الرئيسية والداخلية من أعمال نظافة، وتجريد الأتربة، ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة، وكذلك الإشغالات.

وأشار "نور الدين" إلى أن أجهزة الحي نفذت حملة مكبرة لصيانة الطرق ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة وتجريد الأتربة، ورفع الحواجز الحديدية والبلدورات، وصيانة أعمدة الإنارة للشوارع الواقعة في نطاق الحي.

وأكد "نور الدين" ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية بشكل دوري لمنع المخالفات بكل صورها، وإزالة أي حالات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.