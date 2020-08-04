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محمود مسلم

حملة لرفع السيارات المتروكة والمتهالكة بالعمرانية

كتب:

سلامة عامر
10:44 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
اجهزة حي العمرانية خلال الحملة التي تم تنفيذها لتجريد الشوارع ورفع السيارات المتهالكة

اجهزة حي العمرانية خلال الحملة التي تم تنفيذها لتجريد الشوارع ورفع السيارات المتهالكة

أكد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية بمحافظة الجيزة، استمرار رفع كفاءة المحاور الرئيسية والداخلية من أعمال نظافة، وتجريد الأتربة، ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة، وكذلك الإشغالات.

وأشار "نور الدين" إلى أن أجهزة الحي نفذت حملة مكبرة لصيانة الطرق ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة وتجريد الأتربة، ورفع الحواجز الحديدية والبلدورات، وصيانة أعمدة الإنارة للشوارع الواقعة في نطاق الحي.

وأكد "نور الدين" ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية بشكل دوري لمنع المخالفات بكل صورها، وإزالة أي حالات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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