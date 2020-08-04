"الوطن" تسأل وزير التعليم عن مجموعه في الثانوية.. ويجيب: مش فاكر والله

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن ذكرياته مع الثانوية العامة، بعد إعلان نتيجة طلاب الثانوية لعام 2020، اليوم، موضحًا أنها كانت منذ زمن بعيد للغاية، وتعود لعام 1973، وهو ما يعد عصرًا آخر.

وبسؤال "الوطن" عن مجموع الوزير في الثانوية العامة آنذاك، أجاب: "والله منا فاكر مجموعي كان كام"، موضحًا أن المجموع وقتها لم يكن بهذا المعنى وهذه الأهمية، كما كانت المجاميع كلها تتراوح في نسبة 80%، لأن الوصول لنسبة 90%، كان أمر صعب للغاية.

وأضاف أن أوائل الثانوية العامة وقتها لم يتخطوا 90%، "كان اللي بيدخل كلية الهندسة بيكون جايب 84 أو 85%، الوضع كان مختلف والتركيز على التعلم كان أكتر بكتير من الدرجات".

كما أشار إلى أنه يتمنى استعادة هذا الزمن الذي كان فيه الطلاب شغوفين بالعلم أكثر، وغير معنيين بهذا التزاحم على المجموع والدرجة أو نصف الدرجة.