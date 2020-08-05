5 جرامات من الملح.. 9 نصائح غذائية لمرضى الضغط

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الغذائية لمرضى الضغط، في محاولة لتقليل مضاعفات المرض التي قد تودي بحياة المرضى في حال عدم اتباع الإرشادات الطبية والغذائية اللازمة، وحددت الوزارة 9 نصائح غذائية نستعرضها في السطور التالية.

1) الحفاظ على مواعيد العلاج والامتناع عن أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب.

2) انتظام ضغط الدم، لا يعني الشفاء وليس مؤشراً للتوقف عن تناول العلاج، لكنه مؤشراً على فعالية الدواء ضرورة الاستمرار عليه.

3) نمط الحياة الصحي، يزيد من فعالية العلاج الدوائي، ويساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

4) الملح من مسببات ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الالتزام بتناول الطعام قليل الملح.

5) ملح المائدة هو المصدر الأساسي للصوديوم في غذائك، لذلك تجنب تماما ًإضافة الملح إلى الطعام بعد الطهي.

6) الطهي الصحي قليل الملح وقليل الدهون، يساعد على ضبط الضغط والوزن.

7) 5 جرامات من الملح، هو المسموح يومياً للشخص البالغ وهو ما يعادل معلقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه.

8) تجنب الأغذاية عالية الملح مثل المخللات والأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والسردين.

9) تجنب المصادر الخفية للملح وهي الأغذية المحفوظة، أو المجمدة مثل الخضار واللحوم المجمدة والأسماك والبقوليات أو المعلبة مثل التونة والفول المعلب وأيضا ًالصلصة.