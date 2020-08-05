الغربية تستعد لـ "الشيوخ" بـ 799 لجنة و703 مقرات انتخابية

عقد الدكتور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا بحضور اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، والعميد أحمد البلتاجي، الرقابة الإدارية والعميد حازم الخولي مدير فرع الأمن الوطني بالغربية، والعميد أيمن فكري المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ والمقررة يومي 11 و12 من شهر اغسطس الجاري، حيث يبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألفا و350 مواطنا، وسوف تجرى داخل 799 لجنة انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة المختلفة داخل 703 مقرات انتخابية.

ووجه الجهات المسئولة عن لجان الانتخابات بالتعاون والتنسيق فيما بينهم لتوفير الإمكانيات داخل اللجان وجاهزيتها أثناء العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على ضرورة سلامة وجاهزية المقرات الانتخابية من توافر الإضاءة اللازمة، وكذا سلامة المداخل والمخارج والعمل علي توفير كراسي متحركة للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة سرادق ومظلات على مداخل اللجان وأماكن لجلوس كبار السن وذلك للعمل على راحتهم خلال التصويت في الانتخابات، كما وجه أيضا بتوفير مياه الشرب والعمل على سلامة دورات المياه وصلاحيتها.

كما أشار محافظ الغربية باختيار أماكن مؤمنة لوضع المركبات القائمة لنقل أفراد التأمين أثناء الانتخابات، وتدبير السيارات المختلفة والاتوبيسات لتجهيز السرادقات الخاصة للجان، والتأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية المتواجدة باللجان.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة وهيئة الإسعاف برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات وتوافر سيارات الإسعاف والعمل على سرعة الوصول للمرضى.

وأكد على ضرورة توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعات المسافة والالتزام بارتداء الناخبين للكمامات الواقية، واستمرار عملية التطهير قبل وبعد العملية الانتخابية.

كما أشار إلى ضرورة توافر كافة الحماية المدنية والوقاية من أخطار الحريق والمفرقعات.

وفي السياق ذاته أكد محافظ الغربية، على أهمية المشاركة في هذه الانتخابات وعلى المواطنين الحرص على الإدلاء بأصواتهم لاستكمال البناء الديمقراطي داخل الدولة، مشيرا إلى أن محافظة الغربية بها رجال أوفياء يحبون وطنهم، مؤكدا بضرورة عمل التوعية اللازم للمواطنين على أهمية الخروج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.