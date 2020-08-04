رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الخارجية: المستشفى الميداني المصري يستقبل مصابي انفجار بيروت

كتب:

الوطن
11:23 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
انفجار بيروت

انفجار بيروت

صرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه إزاء ما ظهر من ضخامة الانفجار في لبنان وعدد الضحايا الذين يتم رصدهم بين قتلى ومصابين، فإن وزارة الخارجية تعبّر عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، ويبقىَ المستشفى الميداني المصري في بيروت جاهزاً لتقديم كل المساعدة المُمكِنة، حيث استقبل بالفعل عدداً من الحالات؛ كما أجريت الاتصالات للتعرُف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفية تقديمها.

اقرأ المزيد:

عاجل.. "سكاي نيوز": ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 73 قتيلا و3700 جريح

إصابة عدد من جنود "اليونيفيل"وتضرر سفينة أممية جراء انفجار بيروت

وزير الصحة اللبناني: 63 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح جراء انفجار بيروت

الخارجية السعودية: المملكة تتابع ببالغ القلق تداعيات انفجار بيروت

وزير الإعلام بعد انفجار بيروت: أدعو اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات

القصيفي: إصابة 15 صحفيا بجريدة النهار اللبنانية في انفجار بيروت

وزير الصحة اللبناني: ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 50 قتيلا

"أبو الغيط" يدعو للتضامن العربي والدولي مع اللبنانيين في انفجار بيروت

الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة للبنان لمواجهة آثار انفجار بيروت

مفتي الجمهورية ينعي ضحايا انفجار بيروت