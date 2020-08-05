خسائر فادحة ومستشفيات متكدسة.. القصة الكاملة لانفجار بيروت

عاشت لبنان ساعات صعبة للغاية، بعدما وقع انفجار ضخم في منطقة مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، نتج عنه خسائر فادحة.

البداية كانت بنقل وسائل الإعلام خبر وقوع انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، وأن الحادث ناجم عن حريق في مخزن لمفرقعات في أحد المستودعات.

دقائق وأعلن عن وقوع الانفجار داخل منطقة مرفأ بيروت، وأن الحادث نجم عن انفجار مخزن لمادة TNT.

بعدها بدأت مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى من الانفجار الحادث، والتي أظهرت مدى ضخامته.

وأكدت قناة "سكاى نيوز عربية"، وقوع انفجارين متتالين داخل مرفأ بيروت وليس انفجارا واحدا، موضحة أن هناك أضرارا هائلة تلحق بمرفأ بيروت وبكل المنطقة المحيطة.

وأفادت القناة بأن انفجار بيروت، أسفر حتى الآن، عن 73 قتيلاً و3700 جريح، وذلك في حصيلة جديدة.

ونعت الصفحة الرسمية لسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان، على "فيس بوك"، المواطن المصري إبراهيم عبدالمحسن القفاص، الذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار الذي وقع عصر الثلاثاء في بيروت.

وأعربت السفارة، عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

من جهة أخرى، أبلغ مواطنون مصريون، السفارة، باختفاء زميلهم المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار، وجاري المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه.

وأظهر فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الوضع المآساوي في المستشفيات اللبنانية، جراء الحادث الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو انتشار الجرحي داخل طرقات أحد المستشفيات مع زحام شديد من المصابين وذويهم داخل المستشفى.

فيديو من داخل إحدى المستشفيات اللبنانية يظهر تكدسها بالجرحى pic.twitter.com/tG7VR2MSSG — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 4, 2020

وعلق وزير الصحة اللبناني على الحادث قائلًا "إن انفجار بيروت خلف عددا كبيرا من الجرحى، وتسبب في دمار هائل، كما انتشر الجيش اللبناني في بيروت بعد الانفجار الذي هز العاصمة".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة ابنة رئيس الحكومة وزوجته وعدد من مستشاريه في انفجار بيروت.

ونجت أسرة مسلسل "أسود فاتح" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من موت محقق إثر الانفجار الضخم الذي دوى، حيث كشف الفنان حسام الجندي أحد أبطال المسلسل تفاصيل اللحظات الصعبة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلا: "ده انفجار حصل أمام الأوتيل اللي قاعدين فيه في بيروت وسبب اتلافات في واجهة الفندق، بس الحمد لله أسرة مسلسل أسود فاتح كلهم بخير".

وأكدت مصادر رسمية إسرائيلية، أنه لا علاقة لإسرائيل بما حدث في لبنان، في إشارة للانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت.

وتوفي أمين عام حزب الكتائب، متأثرا بجراحه جراء انفجار بيروت.

ودخل مروان عبود، محافظ بيروت، في نوبة من البكاء وهو يتحدث عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء، موضحًا أن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف "عبود"، خلال تصريحاته لشاشة "سكاي نيوز"، أنه كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه، مشيرا إلى أن الانفجار "يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناجازاكي".

وتابع: "ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان، أناشد الشعب اللبناني التماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء، مفيش عندي معلومات، أنا في المصيبة اللي إحنا فيها دي".

وتضرر "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع، كما أعلن مستشار السفارة الروسية في بيروت أن مبنى السفارة تعرض لأضرار وأصيب أحد موظفيها بجروح جراء الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية.

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن إصابة مديرة منزلها "روبي"، في رأسها وعينيها جراء انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

وقال رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، إن ما حصل لن يمر دون حساب، فى إشارة إلى حادث انفجار بيروت.

وأضاف "دياب" خلال كلمة له، تنقلها قناة "سكاى نيوز عربية"، أن المتسبب فى الكارثة يجب أن يدفع الثمن، ودعا الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدة بلاده.

وكشف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، عن سبب شدة الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، موضحا أن الانفجار وقع في مخزن مواد كيماوية به كميات كبيرة من مادة "نترات أمونيوم".

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن نترات الأمونيوم، قد تكون السبب الرئيسي في الانفجار، نظرًا للانفجار الهائل والضخم، ولكن حتى الآن، الأسباب مجهولة لهذا الانفجار.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان؛ لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت.

وأعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن مبنى جريدة "النهار"، أصيب بأضرار جسيمة، وفادحة جراء الانفجار.

وأضاف أنه اتصل بالزميل غسان حجار، مستفسرا عما حدث، فأفاده بأن هناك 15 جريحا بين الزملاء والعاملين جرى نقلهم إلى المستشفيات، وأن بعضها لم يستقبل عددا منهم، وتجري الاتصالات لإدخالهم إليها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت منطقة منكوبة، ودعا الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، كما اُُعلنت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

وأُصيبت داليدا، زوجة المطرب رامي عياش، في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.

وتداول عدد من محبي رامي عياش، مقطع فيديو لـ"داليدا"، عبر إنستجرام، وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وعلق الحساب على الفيديو: "إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش،‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت،‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل".