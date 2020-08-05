إصابات وتحطم منازل.. خسائر المشاهير في انفجار بيروت

تضرر عدد من الفنانين اللبنانيين بسبب حادث الانفجار الضخم الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، واختلفت الأضرار بين إصابات خفيفة وتحطم منازل بعض الفنانين.

تضرر منزل راغب علامة

تعرض منزل المطرب راغب علامة، للتهشم خلال انفجار بيروت، وتداول البعض فيديو للأضرار التي حدثت في منزل علامة حيث تحطم زجاج المنزل والأبواب.

تحطم منزل أليسا

طمأنت الفنانة إليسا جمهورها اللبناني والعربي على صحتها، وحقيقة اقترابها من موقع مرفأ بيروت الذي وقع فيه انفجار شديد.

وغردت إليسا عبر "تويتر": "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وإنشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم.. الله يحمي لبنان".

إصابة مديرة منزل هيفاء وهبي

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها جراء انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

إصابة الفنانة دومينيك حوراني

تعرض منزل الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، للدمار الكامل، جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم.

وقالت "دومينيك" في رسالة طمأنينة لجمهورها في الوطن العربي، إنها نجت هي وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وأنهم جميعًا بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض الجروح، ونُقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية.

وأضافت دومينيك قائلة: "كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات عليّ أنا وابنتي وكان ممكن نموت، والحمدلله نحن بخير ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة".

تحطم منزل جاد شويري

وتعرض منزل المطرب جاد شويري للتحطم جراء الانفجار ونشر شويري صورة لمنزله عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلق: "هذا منزلي. كلنا بخير الى حد ما. لا استطيع الرد على المكالمات. الدم في كل مكان: الاشرفية تشبه هيروشيما ودار الزور.

إصابة داليدا زوجة رامي عياش

كما أُصيبت داليدا، زوجة المطرب رامي عياش، في الانفجار الذي وقع اليوم، بمرفأ بيروت.

وتداول محبي رامي عياش، مقطع فيديو لـ"داليدا"، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيه غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.