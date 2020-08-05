تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تكشف استهداف إسرائيل لمرفأ بيروت

كشفت تغريدة قديمة تعود لأكثر من عام، نشرها أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، عن تلميح سابق باستهداف مرفأ بيروت بجانب عدد من المناطق الأخرى، بحجة أنه يستخدم كمحور نقل بحري للأسلحة من إيران إلى حزب الله.

وكتب "أفيخاي"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تعود إلى 23 يوليو من العام الماضي: "المعابر على حدود سوريا ولبنان تستخدم لنقل الأسلحة الإيرانية، مرفأ بيروت يستخدم كمحور نقل بحري للأسلحة من إيران الى حزب الله".

وأضاف: "مطار بيروت الدولي يستخدم كمسار جوي وإلى جانبه منشت لتحويل صواريخ إلى دقيقة، لوينتا راح تبقوا مغمّضين عيونكن؟".

حينها، وردًا على ادعاءات "أدرعي"، قال مصدر أمني لبناني دون ذكر اسمه لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن السفن الحربية التابعة لقوات "اليونيفيل" في المياه اللبنانية، لديها كامل الصلاحية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بتفتيش كل البواخر المتجهة إلى الموانئ البحرية في لبنان، وإذا ساورها الشك بأي شيء تعمل على مصادرته بالتعاون مع الجيش اللبناني، وأضاف المصدر أن مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي مضبوطان 100%.

ووقع انفجار ضخم يوم أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع 73 قتيلاً و3700 جريح، وذلك في آخر حصيلة أُعلن عنها.

من جانبه قال وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي تعقيبًا على الحادث: "ليس لنا علاقة بتفجير بيروت".