فيديو.. انفجار بيروت يباغت إعلامية "بي بي سي" أثناء إجراء حوار صحفي

وثق مقطع فيديو قصير، لحظة تضرر مكتب "بي بي سي نيوز" في لبنان، بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، إذ كانت الإعلامية مريم التومي على وشك بدء حوار إلا أن الانفجار قلب الأمور رأسًا على عقب.

ويظهر الفيديو الذي بثته "بي بي سي" عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الإعلامية أثناء استعدادها لطرح سؤال على ضيفها فيصل الأصيل، مدير المشاريع في الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، قبل أن تحدث هزة مفاجئة تبعها انفجار قوي.

لحظة #انفجار_المرفأ أثناء مقابلة أجرتها مريم التومي، الصحفية في مكتب بي بي سي نيوز عربي، مع فيصل الأصيل، مدير المشاريع في الوكالة المغربية للطاقة المستدامة. (تحذير: الفيديو يحوي مشاهد صادمة).#انفجار_بيروت #بيروت #Beirut pic.twitter.com/N6A4UszkgY — BBC News عربي (@BBCArabic) August 4, 2020

وأثر الانفجار على مقر تواجد "التومي" بقوة إذ تطايرت المقتنيات وسقطت الإعلامية والكاميرا أرضًا، قبل أن يُسمع صوت تألم الإعلامية من أثر الاصطدام، بينما يظهر القلق الشديد على وجه ضيوفها التي كانت تحاورهم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وتظهر اللحظات الأخيرة من مقطع الفيديو، قدرة "التومي" على النهوض مجددًا والإمساك بالكاميرا حيث بدت في صحة جيدة.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت عصر أمس الثلاثاء، أسفر عن وقوع 73 قتيلاً و3700 جريح، وذلك في آخر حصيلة معلنة.