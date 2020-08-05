مرشح "المؤتمر" بأسوان: مكتب نائب البرلمان يجب أن يكون ملتقى للتوظيف

أكد الدكتور حسن الشقطي الخبير الاقتصادي والمرشح الفردي عن حزب المؤتمر في انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، أن مكتب نائب البرلمان يجب أن يكون أيضا بمثابة ملتقى دوري للتشغيل والتوظيف، فهو أعلم بمعطيات وتفاصيل دائرته، وكل نائب ينبغي أن يضع خطة ترويجية وتحفيزية للاستثمار في الثروات الكامنة وربما النادرة ولا سيما لو سعى لجلب مستثمرين من خارج الدائرة أو المحافظة أو ربما من خارج مصر بالتنسيق مع الجهات الحكومبة المعنية للاستثمار.

جاء ذلك خلال الجولات الانتخابية التى ينظمها الشقطي بمراكز المحافظة لتعريف المواطنين بالبرنامج الانتخابي.

ويري الشقطي أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون النائب في ثوبة الجديد منصة لتحفيز الاستثمار في دائرته مستهدفا تخفيف الضغط على الموازنة الحكومية، موضحا أن الشكل التقليدي لعضو المجالس النيابية هو أن يجمع الطلبات من أبناء دائرته ثم يقوم بالذهاب للجهات المختصة طالبا الدعم والمخصصات المالية لتلبية هذه المطالب الجماهيرية ولكن على الرغم من الاتفاق مع هذا التوجه لأنه جوهر عمل النائب إلا أنه ينبغي أن يكون مكتب النائب في نفس الوقت بمثابة مؤسسة لتنشيط التنمية والاستثمار لدائرته.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي وهم:مجدى حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبى " مستقبل وطن" ، و محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبى " مستقبل وطن"، و ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل" ، ومنصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، وحسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبى عن "المؤتمر"، وناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي"، وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، ومحمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل" ، والحسينى أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، وعبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، ومحمد بدرى ضوى معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان".