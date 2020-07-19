بالأسماء.. 12 مرشحا محتملا لانتخابات الشيوخ بأسوان

تقدم 12 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي يتنافسون فيها على مقعدين فردي في دائرة واحدة تمتد من أبو سمبل جنوباً وحتى إدفو شمالاً.

وتنشر "الوطن" أرقام وأسماء المرشحين والصفة الحزبية لهم.

١- مجدى حسيبو من مدينة إدفو ( مستقبل وطن).

٢- محمد الأنور سليمان من مدينة دراو ( مستقبل وطن)،

٣- ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو ( مستقل) ،

٤- منصور محمد منصور "السلواوي" من مدينة دراو ( مستقل).

٥- حسن أمين "الشقطي" من مدينة إدفو ( حزب المؤتمر).

٦ - ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان ( الجيل الديمقراطي).

٧ - جرجس أميل طباب من مدينة أسوان ( مستقل).

٨ - محمود كامل السايح من مركز إدفو ( مستقل).

٩- الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان ( مستقل).

10 – عبد الفتاح عبيدان قاسم من مركز إدفو (مستقل).

11 - محمد بدرى ضوى معوض من مركز إدفو ( مستقل).

12 - مصطفى جمعة مهدي من مدينة أسوان (مستقل).

وينتمي المرشحون لقبائل مختلفة في محافظة أسوان، منهم "العبادي والجعفري والنوبي والصعيدي"، وترشح من بينهم 4 عن أحزاب مستقبل وطن والجيل الديمقراطي والمؤتمر.