بالأسماء.. 12 مرشحا محتملا لانتخابات الشيوخ بأسوان
كتب:
عبد الله مشالي
04:45 ص | الأحد 19 يوليو 2020
تقدم 12 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي يتنافسون فيها على مقعدين فردي في دائرة واحدة تمتد من أبو سمبل جنوباً وحتى إدفو شمالاً.
وتنشر "الوطن" أرقام وأسماء المرشحين والصفة الحزبية لهم.
١- مجدى حسيبو من مدينة إدفو ( مستقبل وطن).
٢- محمد الأنور سليمان من مدينة دراو ( مستقبل وطن)،
٣- ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو ( مستقل) ،
٤- منصور محمد منصور "السلواوي" من مدينة دراو ( مستقل).
٥- حسن أمين "الشقطي" من مدينة إدفو ( حزب المؤتمر).
٦ - ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان ( الجيل الديمقراطي).
٧ - جرجس أميل طباب من مدينة أسوان ( مستقل).
٨ - محمود كامل السايح من مركز إدفو ( مستقل).
٩- الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان ( مستقل).
10 – عبد الفتاح عبيدان قاسم من مركز إدفو (مستقل).
11 - محمد بدرى ضوى معوض من مركز إدفو ( مستقل).
12 - مصطفى جمعة مهدي من مدينة أسوان (مستقل).
وينتمي المرشحون لقبائل مختلفة في محافظة أسوان، منهم "العبادي والجعفري والنوبي والصعيدي"، وترشح من بينهم 4 عن أحزاب مستقبل وطن والجيل الديمقراطي والمؤتمر.