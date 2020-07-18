12 مرشحا محتملا لانتخابات الشيوخ 2020 بأسوان

استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمقر مجمع محاكم أسوان، أوراق 12 مرشحًا محتملًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عن دائرة محافظة أسوان، والتي يتنافسون فيها على مقعدين "فردي".

وتقدم اليوم قبل غلق باب تلقي الطلبات، 3 مرشحين وهم عبد الفتاح عبيدان قاسم (مستقل) من مركز إدفو، ومحمد بدرى ضوى معوض ( مستقل) من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي (مستقل) من مدينة أسوان.

وقال المستشار أسامة إبراهيم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إن اللجنة راعت الضوابط والاشتراطات الاحترازية، ومنها تخصيص مدخل خاص بالمرشحين بالبوابة الرئيسية للمحكمة بعيدًا عن المتقاضين.

وأضاف، أنه جرى التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا داخل قاعة تقديم أوراق الترشيح من خلال مراعاة التباعد الاجتماعى بين المرشحين ووضع علامات إرشادية لتحديد أماكن الانتظار مع تأكيد الالتزام بارتداء الكمامة واستخدام مواد مطهرة للتعقيم.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه جرى توفير كافة الإجراءات داخل قاعة تقديم أوراق الترشيح، مثل سداد الرسوم واستخراج شهادة قاعدة البيانات وغيرها تسهيلًا على المتقدمين.