مصرع ربة منزل وإصابة ابنها في حريق بمنزل بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها كما أصيب ابنها بحروق متفرقة في حريق اندلع بمنزل بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى العسيرات المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد ورود بلاغ بحدوث حريق بمنزل، وجود متوفاة، مصاب بناحية أولاد جباره دائرة المركز.

hنتقل اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب، مأمور وضباط المركز، قوات إدارة الحماية المدنية، بالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ملك "تحيه. م. ع" 80 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة مالكة المنزل وإصابة نجلها "علي. م. ع" 59 عاما مدرس، ويقيم بذات االناحية بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركته في إخماد النيران، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي، بسؤال نجل عمومة المصاب "عبد الله. ر. س" 54 عاما موظف بالأوقاف ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون، رجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، وأضاف بإحتراق بعض محتويات المنزل، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.