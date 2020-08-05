مصرع عامل بطلق ناري على يد زوج شقيقته لخلافات بينهما بسوهاج

أطلق عامل الرصاص على شقيق زوجته من فرد روسي صناعة محلية فأصابه بطلق ناري بالرأس ما نتج عنه مصرعه، بسبب خلافات بينهما، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام بسوهاج، وألقي القبض على المتهم والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "الضبع. ا. ا" 35 عاما مزارع ويقيم دائرة القسم مصاباً بطلق ناري بالرأس من الخلف أسفل الأذن اليسرى فتحة دخول وتوفى عقب ذلك.

انتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص وسؤال كلاً من والده "الراوي. ا" 75 عاما مزارع اتهم المدعو "شعبان :ف. ا. م" 36 عاما مزارع ويقيم بناحية دائرة مركز دار السلام " زوج شقيقة المجني عليه" بالتعدي على المذكور بسلاح ناري كان بحوزته ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات عائلية.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم" فرد روسي محلي الصنع" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.