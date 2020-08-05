مؤتمر جماهيري لمرشحي "مستقبل وطن" في المناخ ببورسعيد

نظم حزب مستقبل وطن ببورسعيد، مؤتمرا جماهيريا مساء أمس بحي المناخ، لدعم مرشحي الحزب الدكتور عاطف علم الدين المرشح علي المقعد الفردي، وعادل اللمعي المرشح على مقعد القائمة، حضر المؤتمر الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، هاني مزروع أمين قسم المناخ بالحزب، وعبده رضوان أمين مساعد قسم المناخ.

وأكد الحضور دعمهم الكامل لمرشحا مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020، وتعالت هتافاتهم لتأييد المرشحان، وطالبوهم ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لأجل مصلحة ابناء المدينة الباسلة.

واستعرض عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، ومرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ المصري 2020، أنه حصل علي الموافقة بإنشاء جامعة مستقلة لبورسعيد خلال تواجده بالمجلس الشعبي المحلي في دورته الأخيرة، بعد أن كانت كلياتها تابعة لجامعة قناة السويس.

وأكد "علم الدين"، استمراره في مجهوداته لدعم ملفي التعليم والصحة فهما أساس بناء تطور الأمم، مشيراً إلي أنه يسعى جاهداً بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية لخروج المستشفي الجامعي إلي النور لتخدم أهالي المحافظة، ويضاف إلي ذلك، أن مصانع عائلة "علم الدين" بمحافظة بورسعيد من أولى المصانع التي حرصت على تشغيل أبناء المدينة الباسلة.

وأكد عادل اللمعى، أنه متبقى فى سباق الشيوخ أيام قليلة وصولا إلى يومي 11 و 12 أغسطس الجاري وكلنا أمل ويقين أن نحصل على أعلى نسبة تصويت من هذا الحي الأعرق في تاريخ بورسعيد موجها الشكر والتقدير لأهالي حي المناخ على تواجدهم في هذا المؤتمر.

وأوضح الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الحزب أحسن اختياره في قامتين من قامات بورسعيد لديهما الخبرة الكافية لخدمة الوطن والمواطنين من خلال مقعدي مجلس الشيوخ.

وأشار "حسين" إلى أنه يسعي وقيادات الحزب منذ 4 سنوات من أجل أن يعود النادي المصري لملعبه، وما كان سيتم لولا التدخلات الحكيمة وإجتماعات الغرف المغلقة ليخرج علينا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرار بناء الإستاد في نفس مكانه، وهذا ما حدث إلا بالعلاقة الطيبة مع التنفيذي و ليس بالقضايا أو الأصوات العالية.