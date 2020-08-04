مرشح مستقبل وطن بأسوان يطالب بإنشاء خط سكة حديد لربط مصر بأفريقيا

طالب مجدي حسيبو أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمركز إدفو، والمرشح الفردي عن الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، بإنشاء خط للسكة الحديد يربط بين أسوان ووادي حلفا السودانية، لتسهيل نقل الركاب والبضائع، وزيادة حركة التجارة بين مصر وأفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاءاته وجولاته الانتخابية لمجلس الشيوخ في محافظة أسوان، حيث أوضح أن الدولة قامت انشأت بنية أساسية قوية في المحافظة خلال السنوات الماضية، وفتحت شرايين جديدة لربط مصر بالقارة السمراء، من خلال افتتاح العديد من المواني البرية بين مصر والسودان في قسطل واشكيت وأرقين، ولكن يجب استكمال هذه البنية الأساسية القوية بإنشاء خط للسكك الحديدية.

وأشار إلى أنه يتطلع في برنامجه الانتخابي إلى وضع المحافظة على خريطة الاستثمار المستقبلية، خاصة في مجال التعدين، لذا يلزم تعديل بعض القوانين العتيقة لكى تتماشي مع متطلبات المرحلة الحالية.