"مستقبل وطن" يواصل لقاءاته الجماهيرية بجنوب سيناء استعدادا لانتخابات الشيوخ

يواصل حزب مستقبل وطن لقاءاته الجماهيرية، التى تجمعه بأهالي وقبائل محافظة جنوب سيناء استعداداً لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

ونظمت أمانة الحزب بمدينة أبوزنيمة بقيادة يوسف مدخل أمين المدينة، لقاء مع بعض الأهالي بحضور مرشحي الحزب جيفارا محمد الجافي المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر وعلي عطوة مضعان المرشح على المقعد الفردي وأمين تنظيم الحزب بالمحافظة ياسر عرفات ولفيف من أمناء وأعضاء الحزب بالمدينة.

وقال أمين تنظيم الحزب بالمحافظة ياسر عرفات إن اللقاءات تأتي بشكل مستمر في كافة مدن المحافظة لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات الشيوخ، وتفعيلا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، لافتا إلى أن معظم اللقاءات تأتي، بحضور مرشحى الحزب و قيادتة بالمحافظة للاستماع إلى وجهات نظر المواطنين و الناخبين ومقترحاتهم، والتأكيد على تأييد الحزب بكافة لجانه وأماناته للمرشحين والتحرك من خلال خطة معدة لذلك، مشيراً إلى أن أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء تقف على قلب رجل واحد لمساندة مرشحي الحزب في إنتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف عرفات أن مرشحي الحزب سوء علي القائمة أو المقعد الفردي إضافة قوية لما يمتلكوا من خبرات كبيرة فى مجال العمل العام والسياسي والنيابي وتُعزز جهود الحزب الهادفة لمساعدة الدولة المصرية فى تنفيذ خططها التنموية والنهوض بمحافظة جنوب سيناء في كافة القطاعات.