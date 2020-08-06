تحصد لقب البارونة ببريطانيا قريبا.. من هي المصرية نعمت شفيق؟

الدكتورة نعمت شفيق تعد نموذجا مثاليا ومشرّفا للمرأة المصرية بالخارج التي دائما ما تمثل القدوة وتؤكد ما يقدمه المصريون بالخارج من نفع للمجتمعات التي يعيشون بها، وقدمت جهودا خلال السنوات الماضية استحقت عليها العضوية الدائمة بمجلس اللوردات البريطاني من قبل ملكة إنجلترا، وعليه ستُمنح شفيق لقب "البارونة" كما سيُمنح أبناؤها ألقابا شرفية كغيرها من عضوات المجلس من السيدات.

ويرصد التقرير التالي نقاط في حياة نعمت شفيق:

* تربعت المصرية نعمت شفيق الملقبة بـ "ديم مينوش" على رأس قائمة أكثر نساء العالم نفوذا عام 2015 وتولت رئاسة جامعة "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" (LSE)

* أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب لتصبح الرئيس السادس عشر في تاريخ هذه الجامعة العريقة منذ تأسيسها.

* ولدت نعمت شفيق في مدينة الإسكندرية في مصر عام 1962، ثم سافرت مع عائلتها وهي طفلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

* عملت نائبة للمدير العام لصندوق النقد الدولي، واحتلت منصب نائب رئيس البنك الدولي، كما عملت مدرسة في جامعتي وارتون وجورج تاون في الولايات المتحدة.

* تعد أصغر نائب لرئيس البنك الدولي قبل انضمامها إلى وزارة التنمية الدولية في بريطانيا عام 2004، وهي تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية إلى جانب الجنسية المصرية.

* هي ابنة الدكتور طلعت شفيق حنطور أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذي عمل لسنوات عدة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة حماية البيئة الأمريكية وغيرهما.

* تقود الآن مدرسة الاقتصاد اللندنية المشهورة (London School of Economics)

* كانت تشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي Bank of England وصندوق النقد الدولي ومن قبلهما كانت أصغر نائ