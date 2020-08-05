5 صوب بسانت كاترين لتدريب المواطنين على الزراعة

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جار إقامة 5 صوب زراعية، مساحة الصوبة 9 في 40 مترًا، ضمن مشروع المكون المائي، وتستهدف الإنتاج الزراعي وتدريب المستفيدين من المزارعين والبدو على طرق الزراعة والحصاد والتعبئة والتسويق.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جار زراعة ألفي شتلة زيتون من أجود انواع الزيتون المستخدم في لإنتاج الزيتون، موزعه على 50 أسرة، بواقع 40 شتلة لكل أسرة، ويجري زراعتها بموقع المشروع مشروع المكون المائي بجوار الصوب الزراعية والآبار الضحلة والبحيرات.

يذكر أن المرحلة الأولى لمشروع المكون المائي، تصل تكلفته إلى 5 ملايين جنيه، ويهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم الدعم المادي وبعض المعدات الزراعية، للاتجاه نحو امتهان حرفة الزراعة.