1200 سائح يزرون مدينة سانت كاترين خلال 48 ساعة

قال اللواء طلعت عناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت توافد الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات منذ إعلان إعادة فتحها لمزولة النشاط السياحي، عقب غلق دام لنحو 4 أشهر، حيث استقبلنا 1200 سائحًا خلال 48 ساعة فقط.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى تقسيم السياح إلى 8 أفواج خلال رحلة الصعود لجبل موسى، وكل فوج مسئول من دليل بدوي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وجرى التأكيد على السائحين باقتناء المطهرات خلال رحلاتهم والتعقيم كل فترة، إضافة إلى توفير جهاز لقياس درجة الحرارة عند كل معلم سياحي يتردد عليه السائحين.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن مدينة سانت كاترين ذات طبيعة خاصة وتعد قبلة لرواد السياحة الدينية المتمثلة في صعود جبل موسى، وزيارة دير سانت كاترين، ومقام النبي هارون فهي مهبط الرسالة اليهودية، والاستمتاع بطبيعتها الخلابة، وتناول المشروبات البدوية في الخيم.