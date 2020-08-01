سانت كاترين تستقبل 195 سائحا في ثاني أيام عيد الأضحى

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، 195 سائحًا من مختلف جنسيات العالم لزيارة المعالم السياحية والدينية.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت 100 سائح بنجلادشي، و 95 زائرًا مصريًا، مؤكدًا أن جميع السائحين يقومون بتنفيذ برنامجهم السياحي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويجري تأمين الوفود السياحية على أعلى مستوى.

وقال توني كازمياس مستشار مطران دير سانت كاترين، إنه جرى فتح الدير لاستقبال الزائرين على مجموعات، كل مجموعة لا يزيد عددها عن 20 سائحًا فقط، ولا تزيد مدة الزيارة عن 10 دقائق، وتقتصر على زيارة بئر سيدنا موسى وشجرة العليقة فقط، ودون فتح مضيفة الدير.

وأوضح، أن موعد دخول الدير على مدار خمسة أيام، بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الحادية عشرة صباحا، فيما عدا الجمعة والأحد والأعياد الكبيرة للدير، ومن المقرر أنه سيجري تخفيفها الشهر المقبل وفتح المتحف تدريجيًا.