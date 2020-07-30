غدا فتح دير سانت كاترين لاستقبال الزائرين بعد غلقه 4 أشهر

أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فتح دير سانت كاترين لاستقبال السائحين من مختلف جنسيات العالم، بعد غلقه لمدة 4 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يتم فتح الديرغدًا الجمعة، على مدار الأسبوع ولمدة ثلاث ساعات فقط بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا.

وأوضح أنه سيجري استقبال السائحين الزائرين للدير فقط، مع عدم السماح بالإقامة به، نظرًا لتوقف دار الضيافة بالدير عن العمل، حتى الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإعادة فتح دار الضيافة، والمقرر إعادة فتحها في أواخر شهر أغسطس المقبل.

وأكد أن زيارة الدير سوف تقتصر على المنطقة المحيطة ببئر النبي موسى، وشجرة العليقة المقدسة، منوها بتعذر زيارة الكنيسة ومعرض الإيقونات، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، أنه سيجري دخول السائحين للدير على مجموعات، ولا يزيد عدد كل مجموعة على 20 سائحًا، ولمدة 10 دقائق فقط لكل مجموعة، مع ضرورة ارتداء الكمامات وتوافر مطهر اليدين مع كل سائح.