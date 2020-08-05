وزيرة الإعلام اللبنانية تشكر مصر على تقديم المساعدات بعد انفجار بيروت

أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية المتحدثة باسم الحكومة الدكتورة منال عبدالصمد، أن لبنان يمر بأزمة كبيرة تتطلب المساندة والمساعدة العاجلة من جانب كل الدول الصديقة والشقيقة، معربة في هذا الصدد عن تقديرها للدعم الكبير الذي أظهرته الدولة المصرية للبنان في هذه المحنة القاسية التي يمر بها.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المسؤولين اللبنانيين على كل المستويات تلقوا اتصالات عاجلة من المسؤولين المصريين، وكذلك في الدول العربية الصديقة والشقيقة، فور وقوع الانفجار المدمر في ميناء بيروت البحري، حيث أعربوا عن تضامنهم الكامل مع لبنان وشعبه في مواجهة هذه الأزمة العصيبة والاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة.

وأشارت إلى أن حجم الضرر والدمار الذي تعرضت له العاصمة بيروت جراء الانفجار في الميناء البحري، كبير وفادح للغاية على نحو يحتاج معه لبنان إلى دعم كبير من الدول العربية الصديقة والشقيقة وكذلك المجتمع الدولي.

وأضافت "ليس لدينا أدنى شك في أن أصدقاء لبنان في العالم أجمع، لن يتأخروا عن تقديم الدعم والمساندة اللازمين، وعلى أمل أن يتجاوز لبنان هذه المحنة بسواعد أبنائه ودعم الأشقاء العرب وبأقل الخسائر الممكنة".