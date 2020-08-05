لطيفة تطلب تأسيس صندوق خاص في كل بلد للمساعدات الإنسانية

عبرت الفنانة لطيفة عن استيائها الشديد لما حدث إثر الانفجار الضخم الذي ضرب بيروت، وتسبب في مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة آخرين، إضافة إلى دمار واسع فى العاصمة اللبنانية.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "أمنية شخصية أطلبها من كل مواطن عربي لازم كلنا نقف وقفة إنسانية وتاريخية مع بيروت أمنيتي يتأسس صندوق خاص في كل بلد للمساعدات الإنسانية لكل المتضررين #وقفة_عز_مع_بيروت".

وشاهد مراسل قناة "سكاي نيوز" مواطنين لبنانيين كانوا ينقلون آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الضخم، وتحدث عن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

وقال إن الانفجار قوي جدا إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.

وقالت "سكاي نيوز" إن المعلومات متضاربة لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.

يأتي الانفجار قبل أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.