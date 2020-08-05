لجنة إيراد النهر: من المبكر تقييم وضع فيضان 2020

عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه لتفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وموقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه، واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا.

وشهد الاجتماع استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان، إذ أشارت البيانات إلى أنّ معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل، ومن المبكر الحكم على فيضان هذا العام.

واستعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل، ومدى تأثرها بالإجراء الاحادي لإثيوبيا بالتخزين الأولي لسد النهضة الإثيوبي، وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي، بما يساهم في توفير الاحتياجات المائية.

وناقشت اللجنة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه، بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار، مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.